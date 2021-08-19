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"Украина 24" будет следить за встречей Зеленского и Меркель в спецмарафоне "Берлин-Киев" Группа корреспондентов будет передавать самые свежие кадры и первой информировать зрителей

22-го августа на общенациональном канале «Украина 24» состоится спецмарафон «Берлин — Киев», посвящённый официальному визиту Ангелы Меркель в Украину и встрече канцлера Германии с Владимиром Зеленским.

С самого утра Алексей Бурлаков будет следить за событием международного значения и расскажет обо всех деталях стратегически важной встречи. С 11.00 к обсуждению присоединятся ведущие токинга Мария Скиба, Андрей Булгаров, Виктория Малосвитная, Виталий Прудиус, которые в течение дня будут приглашать в студию информационного канала известных спикеров и международных обозревателей.

Группа корреспондентов будет передавать самые свежие кадры и первой информировать зрителей «Украины 24».

С 19.00 к спецмарафону присоединится Тигран Мартиросян:

«В воскресенье с профессиональными дипломатами, опытными политиками и авторитетными международными обозревателями мы в прямом эфире дадим максимально полную, обстоятельную оценку визита Ангелы Меркель в Киев. Наши зрители узнают о ходе и результатах переговоров канцлера Германии с руководством Украины».

В 22.00 Евгений Киселёв с известными политологами подведет итоги встречи и попытается спрогнозировать, как официальный визит Ангелы Меркель повлияет на Украину.

Напомним, что канал «Украина 24» и новости «Сегодня» будут масштабно отмечать 30-летие независимости Украины. Новостная Группа Украина готовит праздничные мероприятия. К примеру, 22-го августа мы отметим День украинца - праздник, который информационная команда основала три года назад.