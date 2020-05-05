22:03, 5 мая

Лукашенко позвал Зеленского на парад Победы: в "Слуге народа" дали комментарий Такой визит будет выглядеть двусмысленно, заявил нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский не должен принимать приглашение своего белорусского коллеги Александра Лукашенко и ехать в Минск 9 мая на парад Победы.

Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

Лукашенко пригласил на 9 мая в Минск глав государств, ранее входивших в состав СССР. Свое приглашение он объяснил тем, что Беларусь - "самая пострадавшая республика, живой памятник войне". Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь никогда не отменит парад к 75-летию победы над нацизмом.

"Что касается визита президента в Беларусь - я думаю, это будет выглядеть несколько двусмысленно, если он окажется там и президент Российской Федерации окажется там, учитывая характер отношений между нашими странами в данный момент. Поэтому я думаю, что это не самая удачная инициатива", - заявил Бужанский.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что празднование 9 мая в Украине может привести к новой вспышке COVID-19, в результате страна не выйдет из карантина до конца лета.