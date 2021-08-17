21:52, Вчера

Кулеба о "Крымской платформе": Россия реагирует очень агрессивно Министр не сомневается, что Крым вернется в Украину

Россия по дипломатическим каналам пытается оказать давление на страны-участницы саммита "Крымской платформы", чтобы заставить их отказаться от данного мероприятия.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно. Мы соберем на саммите сейчас ядро. Я хочу, чтобы все понимали, что саммит - это определенная дата, определенное время, не все, кто хочет, может при определенных обстоятельствах принять участие. Поэтому ядро соберется на саммите 23 августа, будет принята декларация "Крымской платформы", которая будет открыта для присоединения в дальнейшем других государств. Эта коалиция будет расти, а соответственно более системными и действенными будут меры этой коалиции", - рассказал он.

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Комментируя состав участников саммита, Кулеба отметил:

"Будет ли это президент Польши, будет ли это министр иностранных дел или министр обороны какой-либо страны - неважно с точки зрения действительности и политической силы обязательств, которые будут приняты, и сигналов, которые будут озвучены... У нас на саммите будет группа президентов, премьер-министров, глав парламентов, министров иностранных дел и обороны".

На вопрос, насколько саммиты "Крымской платформы" смогут приблизить возвращение аннексированного полуострова, глава МИД ответил:

"Мы не должны сейчас ставить себе какой-то дедлайн. Мы должны построить системную работу для того, чтобы каждый день своими усилиями приближать этот момент. Я убежден, что этот момент наступит - момент возвращения Крыма в Украину".

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Напомним, о Крымской платформе объявил президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель Крымской платформы — обсуждение путей деоккупации Крыма.

Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа, накануне 30-й годовщины независимости Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" пообещал обнародовать подробный список участников "Крымской платформы".

"Когда мы говорим о Крымской платформе, то ключевое значение имеет количество и география стран, которые принимают в ней участие. Потому что независимо от персоны, которая принимает участие, главное, что государство демонстрирует свое отношение и берет на себя определенные обязательства. Мы немного позже откроем детальный список, кто представляет какую страну. Сейчас могу сказать, что Великобританию будет представлять министр обороны, что само по себе является символичным и четко указывает на проблему безопасности, созданную российской оккупацией Крыма", — сказал он.