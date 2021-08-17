21:19, Вчера

Ситуация в Афганистане доказывает украинцам: никто не построит за нас страну - Гройсман Владимир Гройсман считает, что украинцы должны в первую очередь рассчитывать на себя, а не на западную помощь

Ситуация в Афганистане, которую сегодня обсуждает весь мир, доказывает украинцам тезис о том, что никто и никогда не придет и не построит за нас самих сильное государство - с крепкой экономикой и развитыми институтами.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал лидер партии "Украинский Стратегия" Владимир Гройсман.

"У Афганистана было 20 лет, чтобы построить развитое государство - с институтами, сильной экономикой. Но ничего не сделали. Афганцы не могли не осознавать, что так (с помощью США) будет не всегда", - отметил Гройсман.

По его словам, украинцы должны сами строить свое будущее.

"Никто не придет к нам, чтобы сделать развитыми и цивилизованными. Кто пришел, так это Россия, чтобы нас разрушать и убивать... Да, у нас стратегическое партнерство с НАТО, мы подписали Соглашение об Ассоциации с ЕС. Но это не просто декларации, это работа, которой должны заниматься профессиональные чиновники. Именно поэтому нам нужна сильная власть, сильные институты, сильное местное самоуправление", - заявил политик.

Как отметил Гройсман, действующая власть не справляется с вызовами современности и не имеет стратегии развития.

"У власти нет никакого понятия, что будет дальше. Между тем, сильная Украина - в интересах и каждого украинца, и наших международных партнеров, миссия которых защищать близкие нам ценности", - добавил он.

Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль центры еще четырех афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. Затем группировка "Талибан" взяла под контроль столицу Афганистана Кабул.