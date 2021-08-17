Эту практику следует прекратить — Арестович поддержал законопроект Шмыгаля

Таким образом он прокомментировал законопроект премьер-министра Дениса Шмыгаля о запрете нардепам обсуждать с представителями России ситуацию в ОРДЛО и Крыму.

"Речь идет ведь не только о депутатах, хотя это тоже проблема. Есть вопросы больше, чем по поездкам Медведчука и так далее. Например, Пенсионный фонд Украины может общаться с ПФ России, запрашивая информацию о пенсиях в Крыму. Это трактуется как легитимизация оккупационного режима. Эту практику следует прекратить.

Может случиться, что закон примут, а он не заработает. Но как это может работать, если нет закона? Речь идет о том, что ни один неуполномоченный человек не может общаться с представителями оккупационных администраций, потому что это легитимизирует оккупантов, а затем эти доказательства они предоставят в международные учреждения и скажут: "Да Украина нас сама признает", — заявил он.