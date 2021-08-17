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В "Слуге народа" поддержали запрет депутатам вести переговоры с россиянами Люди, которые сотрудничают с агрессором, должны быть наказаны, заявила Елизавета Ясько

Инициатива премьер-министра Дениса Шмыгаля о запрете депутатам вести переговоры с представителями российской власти является важным шагом в борьбе с "пятой колонной" в Украине.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько. На вопрос, готова ли она поддержать соответствующий правительственный законопроект, Ясько ответила:

"Конечно. Я очень рада, что наконец у правительства есть свой законопроект. Год назад зимой в парламенте были подобные законопроекты, в том числе и моего авторства. Когда год назад мы этим занимались, было определенное сопротивление, но сейчас мы видим, что меньше есть этого сопротивления. Это очень хорошо, что есть большая консолидация, надо такое поддерживать. Потому что в ситуации, в которой находится наша страна, где агрессор себе позволяет что угодно, в частности использует и пятую колонну в Украине, люди, которые сотрудничают с агрессором, должны быть наказаны, нести ответственность".

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Нардеп отметила, что инициатива правительства касается конкретно политических переговоров.

"Условно, если Медведчук или кто-то из пятой колонны будет ехать (в Россию - ред.) и общаться об установлении мира без согласия президента Украины, то такие переговоры не имеют права. Если у человека личные дела, личное общение, то это разрешается. Это распространяется только в рамках переходного правосудия, чтобы не создавать дополнительные конфликты, чтобы мы четко знали, что является черным, а что - белым. Черным является общение об установлении мира без согласия твоего государства", - подчеркнула "слуга народа".

Напомним, что в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №5844 "Об основах государственной политики переходного периода".

"Не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов Украины, депутатов местных советов, органов местного самоуправления Украины, их должностных лиц с Российской Федерацией, ее государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными силами и оккупационными администрациями Российской Федерации, их должностными лицами по вопросам, связанным с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без полномочия на это от президента Украины", - говорится в тексте документа.