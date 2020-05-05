20:38, 5 мая

"Есть желание России": дипломат о шансах Украины вернуть Донбасс Василий Филипчук считает, что ситуация для Киева сложилась благоприятная

Россия сегодня показывает стремление к урегулированию конфликта на Донбассе, в результате Украина может рассчитывать на проведение местных выборов в ОРДЛО.

Такое мнение высказал в эфире "Украина 24" украинский дипломат Василий Филипчук.

"Есть поддержка со стороны западных партнеров, есть, по моему убеждению, со стороны России желание каким-то образом продемонстрировать прогресс по урегулированию конфликта на Донбассе. Думаю, что шансы на то, чтобы достичь договоренности о проведении выборов и восстановлении суверенитета, есть", - заявил Филипчук.

Отметим, что президент Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Теперь в нее вошел, в частности, виц-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, народные депутаты и заместители министров.

Напомним, дипломат Василий Филипчук, комментируя решение Зеленского по обновлению состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что желание вернуть Донбасс и Крым в состав Украины превращается из риторики в настоящую государственную политику. По его словам, такой шаг президента положил конец "играм со статусом переговоров".