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Нардеп высмеял обращение Януковича к украинцам и рассказал анекдот Алексей Гончаренко сравнил беглого экс-президента с "Неуловимым Джо"

Народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко с иронией прокомментировал обращение беглого экс-президента Виктора Януковича к украинцам в связи с празднованием 30-й годовщины независимости Украины.

В своем Telegram-канале Гончаренко процитировал старый анекдот:

"Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий, и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из револьверов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:

— Билли?

— Да, Гарри?

— Что это было, Билли?

— Это был Неуловимый Джо, Гарри.

— А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?

— Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.

— А почему его никто ещё не поймал, Билли?

— Потому что он нахрен никому не нужен, Гарри".

"Кто тут в роли Неуловимого Джо, вы уже поняли", - написал Гончаренко.

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Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович обнародовал в российских пропагандистских СМИ "обращение к соотечественникам".

Янукович назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости "отказ от добрососедства" с Россией. По словам экс-президента, "народ при нашей власти жил лучше".

"Да, и при нашей власти совершались ошибки, иногда достаточно серьезные. Но при этом Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поисках лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов", - пишет он.

Как известно, после побега в 2014 году экс-президента Виктора Януковича в Россию правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.

Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированный под вознаграждение за авторские книги, пишет "Украинская правда".

Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.