"ХАРД с Влащенко": гость студии - Владимир Гройсман

Главные темы эфира - гибель мэра Кривого Рога и ситуация в Афганистане

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Владимир Гройсман

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Убийство или самоубийство: как погиб мэр Кривого Рога?
  • Почему талибам так быстро удалось захватить власть в Афганистане?
  • Как Украина отреагирует на обострение?

Включение: Денис Долинский

Смотрите 17 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

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