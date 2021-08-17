"ХАРД с Влащенко": гость студии - Владимир Гройсман
Главные темы эфира - гибель мэра Кривого Рога и ситуация в Афганистане
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Убийство или самоубийство: как погиб мэр Кривого Рога?
- Почему талибам так быстро удалось захватить власть в Афганистане?
- Как Украина отреагирует на обострение?
Включение: Денис Долинский
Смотрите 17 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".