22:15, Вчера

Гройсман: В Украине есть только две властные институции, наделенные полномочиями Гройсман поделился воспоминаниями о работе главой парламента

Экс-премьер-министр, экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман в эфире "Первые" на телеканале "Украина 24" назвал две главные институции в Украине.

На вопрос, является ли по государственному рангу спикер Рады вторым человеком в Украине, Владимир Гройсман ответил:

"Возможно... По сути своей есть только две институции, наделенные полномочиями - президент с прямыми полномочиями и коалиция в Раде. И от коалиции происходит премьер. Если премьер является частью коалиции, у него есть своя партия, фракция - это очень сильно. В моем случае не было, я опирался на коалицию, или внутри нормальных людей".

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По словам Гройсмана, ему приходилось работать в тяжелых условиях.

"Любое решение отнимало очень много времени. А я привык быстро принимать решения и идти к цели. А когда у тебя забирается время, я понимаю, что у людей недовольство. Все может быть лучше и быстрее, а не получается по объективным причинам, потому что ты не имеешь устойчивой поддержки в 226 голосов и с тобой постоянно кто-то хочет играть в политические истории", - сказал он.

Ранее экс-премьер Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что оценить работу правительства в Украине можно по пяти основным критериям.

Также Гройсман заявил, что кадровая политика действующей власти пока напоминает турникет: одни входят, другие выходят, и люди не успевают запоминать имена министров. Именно поэтому точечные правительственные изменения никоим образом не решат глобальных проблем.