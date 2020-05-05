20:10, 5 мая

Переговоры по Донбассу: дипломат объяснил неожиданное решение Зеленского Игры вокруг статуса переговоров окончены, считает Василий Филипчук

Президент Украины Владимир Зеленский, обновил состав делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, показал готовность к реальным шагам для возвращения оккупированных территорий.

Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" украинский дипломат Василий Филипчук.

Отметим, что президент Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Теперь в нее вошел, в частности, виц-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, народные депутаты и заместители министров.

"Все переговоры раньше велись на грани - с одной стороны, вроде позиция государства, но там не было людей, которые занимали официальные должности. Это были такие игры со статусом переговоров… И всегда можно было сделать шаг в сторону, сказать "мы тут ни при чем, там госорганы ничего не делают", - напомнил Филипчук.

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"Поэтому предоставление нового уровня является позитивным. Это показывает, что желание вернуть Донбасс и Крым в состав Украины превращается из риторики в настоящую государственную политику. Это решение символично, но имеет хорошее практическое измерение", - считает Филипчук.

Напомним, бывший посол США в Украине Джон Хербст ранее заявил, что президент России Владимир Путин имеет две причины, чтобы остановить войну на Донбассе.