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Ляшко о войне в Афганистане: есть два главных вывода для Украины Украинцам не стоит слишком надеяться на помощь извне, считает политик

Война в Афганистане продемонстрировала, что США в первую очередь заботятся о собственных интересах, а не о чужих.

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Главных выводов войны в Афганистане для Украины два. Первое, Украину и украинцев защитит исключительно собственная армия. Не надо ни на кого надеяться, что кто-то за нас что-то сделает - никто ничего не сделает. Любая страна работает исключительно в собственных интересах. США, к сожалению, из Афганистана не организованно выходят, а убегают. И это унижение США как государства. Но американцы приняли решение, что вывести войска из Афганистана - в их интересах. Все, они думают исключительно о себе. Поэтому все украинцы должны понимать простую вещь - никто не будет думать за нас самих, нельзя никому доверять на 100%. Можно доверять исключительно себе, собственной армии и собственным людям. Из этого вывода еще один подвывод - надо радикально увеличивать расходы на обороноспособность, национальную безопасность", - сказал политик.

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Второй вывод, по словам Ляшко - "жаль тех людей, которые остались в Афганистане".

"Их судьба неутешительная. Никто их сейчас не защитит, даже Аллах. Талибы с ними просто будут расправляться", - отметил лидер Радикальной партии.

Фото: Reuters

Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. Сейчас группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул.

Заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Россия может использовать ситуацию в Афганистане против Украины.

"Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализирован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", — сказал он.