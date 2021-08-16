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"Есть три версии": политики и эксперты прокомментировали гибель Павлова Смерть мэра Кривого Рога стала не первым подобным инцидентом

Мэр Кривого Рога Константин Павлов 15 августа был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в загородном доме в селе Вольное.

Органы досудебного расследования отрабатывают несколько версий, основные – самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием. Полиция устанавливает обстоятельства смерти криворожского городского головы. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал держать дело на личном контроле.

Политики и эксперты обсуждают версии и обстоятельства трагедии.

Экс-следователь Генпрокуратуры Сергей Войченко рассказал, что определить, убийство это или самоубийство, может только экспертиза.

"Из фотографии сложно делать какие-то выводы, будет проведена судмедэкспертиза, которая выяснить, может ли быть такой характер ранений. Потому что если человек совершает самоубийство, есть определенные признаки того, что произошло. Например, если выстрел идет с близкого расстояния, остаются следы пороха. Для Украины это не единичный случай. Стоит вспомнить бывшего министра внутренних дел Кравченко, хотя там есть ряд вопросов, бывшего министра транспорта Кирпу. Неизвестно, есть ли там видеонаблюдение, очевидно, что будут изъяты все видеозаписи с улицы, трассы, чтобы выяснить, кто в это время подъезжал. Версия самоубийства также не исключается", — сказал он.

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Экс-старший следователь по особо важным делам МВД Руслан Сушко не исключает убийство.

"Будучи пессимистом, я сразу вспоминаю Чечетова, Самсоненко и так далее, что не исключено, что это может быть делом чьих-то рук. Методы и способы расследования позволяют четко установить по крайней мере механизм причинения смерти, самостоятельно или кто-то «помог». Криминалистика давно знает ответы на эти вопросы. Если расследование будет тщательным, честным и прозрачным, причина будет установлена. Следователь на месте происшествия собирает маркеры, далее оценку должны дать эксперты, все будет установлено", — сказал он.

Нардеп от "Слуги народа" Владлен Неклюдов заявил, что к убийству Павлова пытаются привязать его политсилу.

"Депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович на своей странице в Фейсбуке комментировал, что причастен якобы Никита Потураев, который когда-то сказал, что "нужно расстреливать", то есть уже привязывают нашу партию к этому убийству... Мне неизвестно о каких-либо конфликтах Константина Павлова с кем-либо, а тем более с представителями нашей партии. Сам Павлов был неконфликтным человеком, взвешенным, оптимистичным, следил за собой, выглядел моложе, чем он есть. Новость о том, что его нашли мертвым, шокирует. Эти обвинения со стороны Рабиновича грязные, это вообще вмешательство и давление на следствие, и с точки зрения человеческой морали неправильно. Подло он поступает. Ничего не зная о ситуации, он обвиняет нашу партию, это недопустимо. Мы заинтересованы, чтобы обстоятельства дела как можно быстрее стали известны общественности", — сказал он.

Советник городского головы Кривого Рога Андрей Гальченко предположил, что Константин Павлов был застрелен, когда открывал кому-то дверь.

"Константин был человеком очень веселым, жизнерадостным, у него было очень много планов. То, что произошло – это ужасно. Когда я приехал сюда, увидел, что он лежит в открытых дверях, в домашней одежде, весь в крови, рядом лежало оружие. Скорее всего, он шел кому-то открывать, и когда открыл – произошел выстрел. Дальше все официально скажет следствие, когда будут проведены все экспертизы и даны правовые оценки", — сказал он.

Политтехнолог Олег Постернак отметил, что гибель мэра Кривого Рога может быть использована российской пропагандой.

"Не исключено, что убийство мэра в городе, который является родным для президента, теоретически можно экстраполировать на какие-то определенные намеки, поскольку та же российская пропаганда может сейчас всю эту версию раздуть, что "Авакова нет, новый министр не может контролировать безопасность чиновников, мэров, руководителей громад", что в "Украине снова хаос, бардак, бесправие", — сказал он.

Народный депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка прокомментировал фото с места трагедии.

"Фото говорит только об одном: об убийстве и отсутствии работы правоохранительных органов, систем. Убийство произошло, по сути, фото уже в интернете, в СМИ, а правоохранительные органы до этого времени официальной информации не дали. Уже президент Зеленский сказал о том, что берет на личный контроль. Из фото, которое я видел в СМИ, – обратите внимание, что обувь на одной ноге есть, с другой ноги стоит повернутая в сторону трупа, головы. О чем это говорит? Что это именно факт убийства. Под левой ногой лежит мобильный телефон. А также в СМИ уже выбрасывают фотографии с видеонаблюдения. Это говорит о том, что правоохранительные органы в таком состоянии, что они не то что не знают, чем занимаются, они не умеют работать", — сказал он.

Экс-замгенпрокурора Алексей Баганец предположил, что место гибели Константина Павлова могли убрать перед приездом полиции.

"На этом этапе, в первый день, будет ошибкой, если следователи определят одну версию доминирующей и будут над ней работать. В этой ситуации нужно ждать вывода судмедэкспертизы, прежде всего баллистической и трассологической. Первоочередной задачей, для того чтобы обеспечить раскрытие преступления, нужен качественный осмотр места происшествия. Что меня удивило – что якобы когда полиция приехала на место происшествия, ее сначала не пускали на территорию домовладения. И это вызывает сомнения, и говорит о том, что не исключено, что что-то на месте происшествия убирали", — сказал он.

Экс-нардеп, доктор юридических наук Виталий Журавский назвал смерть Павлова политическим убийством и выразил мнение, что виновных не найдут.

"Я лично знаю Константина Павлова, я с ним был в одном созыве депутатом. Взвешенный, компромиссный человек, контактный и довольно осторожный. Он не принадлежал к экстремистам. Насколько мне известно, он хорошо сотрудничал с губернатором, который в пятницу с ним общался по насущным вопросам. Моя версия такая: его убили. Это очередное политическое убийство. Убили Чорновола. Расследовали? Нет. Кушнарева. Расследовали? Нет. Кирпу, Кравченко, Бузину, Гонгадзе, Шеремета – нет. Даже если говорить по Гонгадзе, кто заказчик и организатор, мы до сих пор не знаем. Я не верю, что сегодня правоохранительная система способна расследовать такие резонансные убийства", — сказал он.

Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что правоохранители рассматривают три версии причины гибели мэра Кривого Рога.

"Зарегистрировано уголовное производство по ст. 115 "Убийство", проводятся первичные следственные действия. Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее. Нужно провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной, провести экспертизу оружия, установить, из этого ли оружия был произведен выстрел. Скорее всего, так и есть, но это должно быть точно установлено. Соответственно, следственные действия покажут, есть ли признаки вероятности какой-то из трех версий", — сказал он.

Политолог Геннадий Дубов отметил, что в политической жизни Кривого Рога начнется борьба за власть.

"Будут выборы, будет борьба. Это большой город Днепропетровской области, почти миллионник, он промышленно развит, и многие политические силы интересуются именно такими регионами, которые могут стать базовыми в дальнейшем развитии и выходе на национальные выборы. Как мы видим, там традиционно представлены ОПЗЖ и "Слуга народа". Думаю, между ними и будет борьба за кресло, которое освободилось", — сказал он.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что Верховная Рада скоро примет решение насчет досрочных выборов в Кривом Роге.

"Есть определенная процедура: должен собраться местный совет, принять определенные моменты и отправить их Верховной Раде. Но в избирательном кодексе есть две даты, когда могут проводиться внеочередные выборы, как и очередные — это конец марта и конец октября. Очевидно, что на конец октября это невозможно по процедуре выполнить, потому что она имеет определенную продолжительность, поэтому ближайшее время — это конец марта следующего года", — объяснила она.

Константин Павлов — городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.