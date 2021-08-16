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Смерть мэра Кривого Рога: в "Слуге народа" назвали возможную дату выборов Евгения Кравчук рассказала, когда могут состояться внеочередные выборы мэра в Кривом Роге

Как скоро Верховная Рада может принять решение о досрочных выборах в Кривом Роге после гибели мэра Константина Павлова, рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"Есть определенная процедура: должен собраться местный совет, принять определенные моменты и отправить их Верховной Раде. Но в избирательном кодексе есть две даты, когда могут проводиться внеочередные выборы, как и очередные — это конец марта и конец октября. Очевидно, что на конец октября это невозможно по процедуре выполнить, потому что она имеет определенную продолжительность, поэтому ближайшее время — это конец марта следующего года", — объяснила она.

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Напомним, 15 августа 2021 года мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.

Павлов был главой Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который в итоге победил на выборах.