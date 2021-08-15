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Место происшествия могли убрать — экс-замгенпрокурора о гибели Павлова Алексей Баганец рассказал, о чем может говорить место происшествия с мэром Кривого Рога

Место гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова могли убрать перед приездом полиции, заявил экс-замгенпрокурора Алексей Баганец в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"На этом этапе, в первый день, будет ошибкой, если следователи определят одну версию доминирующей и будут над ней работать. В этой ситуации нужно ждать вывода судмедэкспертизы, прежде всего баллистической и трассологической. Первоочередной задачей, для того чтобы обеспечить раскрытие преступления, нужен качественный осмотр места происшествия. Что меня удивило – что якобы когда полиция приехала на место происшествия, ее сначала не пускали на территорию домовладения. И это вызывает сомнения, и говорит о том, что не исключено, что что-то на месте происшествия убирали", — сказал он.

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По словам эксперта, не исключена насильственная смерть либо несчастный случай.

"Сама поза потерпевшего, наличие около него оружия, большая лужа крови и брызги крови на крыльце, нахождение тела в проеме дверей – больше говорит о том, что это может быть либо насильственная смерть, либо неосторожное обращение с оружием", — сказал он.

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Константин Павлов — городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря 2020 года в Кривом Роге прошел второй тур местных выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ, в итоге победил последний.

15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.