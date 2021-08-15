20:24, Сегодня

Российская пропаганда может раздуть — политтехнолог о смерти мэра Кривого Рога Олег Постернак рассказал, как в России могут преподнести гибель Константина Павлова

Гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова может быть использована российской пропагандой — об этом заявил политтехнолог Олег Постернак в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Не исключено, что убийство мэра в городе, который является родным для президента, теоретически можно экстраполировать на какие-то определенные намеки, поскольку та же российская пропаганда может сейчас всю эту версию раздуть, что "Авакова нет, новый министр не может контролировать безопасность чиновников, мэров, руководителей громад", что в "Украине снова хаос, бардак, бесправие", — сказал он.

Читайте также: Павлова могли застрелить, когда он открыл дверь — советник мэра Кривого Рога

Константин Павлов — городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря 2020 года в Кривом Роге прошел второй тур местных выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ, в итоге победил последний.

15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.