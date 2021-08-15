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Неважно, куда сначала поедет Меркель — эксперт о визите в Киев и Москву Владимир Дубовик высказался о соглашении Германии и США по поводу Украины

Не имеет значения, куда едет канцлер Германии Ангела Меркель сначала — в Киев или в Москву, заявил эксперт-международник Владимир Дубовик в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Неважно, куда сначала поедет Меркель, куда потом. Госпожа Меркель – одна из тех мировых лидеров, которая имеет свои принципы, понимание ситуации, личных интересов, интересов Германии. Ее позиция в отношении Украины, российско-украинского конфликта устоявшаяся, она не изменится за несколько лет. Думаю, для нас не очень важно - поедет она сначала в Москву, потом в Киев, или наоборот. Тем более, что недавно наш президент ездил к ней с визитом, позиции Украины и Германии более-менее согласованы в ключевых вопросах", — сказал он.

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Эксперт отметил, что нынешнее соглашение между США и Германией напоминает Будапештский меморандум.

"Германия нам обещала гарантии в определенной мере, хотя они нечетко прописаны в соглашении, и мы понимаем, что там нет конкретных обязательств и это действительно немного напоминает Будапештский меморандум, и то же самое со стороны США. Но могло быть и так, что соглашение состоялось бы без упоминания интересов Украины. Поэтому уж лучше такое соглашение между Берлином и Вашингтоном. Никто за нас наши интересы защищать не будет, четких гарантий мы сейчас не получим. Мы можем говорить, что, то, что мы видим, нас пока не устраивает, что мы понесем серьезные потери, и нам нужно их компенсировать. Торг здесь уместен. Это не попрошайничество", — сказал он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Планируется обсудить безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, сообщил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

13 августа стало известно, что Меркель перед поездкой в Киев посетит Россию — этот визит запланирован на 20 августа.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.