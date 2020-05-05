18:31, 5 мая

В "Слуге народа" сообщили, когда и зачем соберется Рада Депутат Александр Качура рассказал о внеочередном заседании Верховной Рады, инициированном оппозицией

О созыве внеочередного заседания парламента и его повестке дня рассказал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

Он прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что председатель парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе оппозиционных фракций уже на этой неделе, не дожидаясь 12 мая, даты следующего внеочередного заседания.

"Я могу это подтвердить. Подписано распоряжение, и в четверг в 14.00 будет рассматриваться законопроект, который касается страхования медицинских сотрудников во время пандемии и всех карантинных мероприятий. Оппозиционным фракциям удалось собрать подписи, это их законодательное право как субъектов законодательной инициативы. Мы соберемся, думаю, за час проголосуем необходимые законопроекты. А следующее заседание состоится, как и планировалось", — сказал он.

Ранее о том, что заседание парламента состоится раньше запланированного, рассказал народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка. По его словам, 157 подписей собраны и переданы в парламент, "чтобы собрать высший законодательный орган украинской власти и решить вопросы страхования украинских врачей".