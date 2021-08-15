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Погиб мэр Кривого Рога, подробности Константина Павлова нашли на веранде дома с оружием

В селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко подтвердил смерть Павлова, сообщается в эфире телеканала "Украина 24".

"Да, это правда. Пока неясно, это убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей", — сообщил Резниченко.

В 16:12 в территориальное Криворожское отделение полиции поступило сообщение от мужчины, что Павлов лежит на пороге веранды, рядом ружье. Заявитель сообщил, что Павлов его начальник.

Близкие друзья Константина Павлова не верят в версию о самоубийстве. Во-первых, они не понимают, откуда у него могло быть такое оружие, потому что он не увлекался оружием и охотой, поэтому они склоняются к версии, что Павлова именно убили. Но как это было, были ли у него конфликты с кем-то – не сообщают, у них нет никаких версий.

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Константин Павлов — городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил тогдашний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря 2020 года в Кривом Роге прошел второй тур местных выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ, в итоге победил последний.