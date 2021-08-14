21:25, Вчера

Члены Конгресса США хотят встретиться с Зеленским: озвучены подробности Поддержка конгрессменов скажется на переговорах Зеленского с Байденом, прогнозирует американский политик

Американские конгрессмены ждут визита в Штаты президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выразить поддержку и повлиять на ход его переговоров с президентом США Джо Байденом.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

"С тех пор, как Байден договорился с Меркель, что он снимает санкции с тех корпораций, которые поддерживают "Северный поток-2", он оказался под колоссальным давлением политической элиты Америки, причем как демократов, так и республиканцев. И чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление на него оказывается", - отметил Пинкус.

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Как заверил политик, "американская общественность настолько активна в поддержке Украины, что вы себе не можете представить".

"Поэтому, несмотря на то, что большинство конгрессменов сегодня в отпусках, многие из них готовы встретиться с Зеленским, где бы это ни было, и выразить поддержку. Это непременно скажется на переговорах Зеленского с Байденом. Особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи. Этот вопрос о незыблемости границ Украины с возвратом Крыма и восстановлением Донбасса не подлежит обсуждению. Это звучит везде. Снизу доверху, Америка будет придерживаться этого. Особенно приятно, что хайтек-компании, Силиконовая долина, готовы вложить максимально, чтобы сдвинуть Украину с мертвой точки", - подчеркнул он.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели ряд встреч с американскими чиновниками, где согласовали детали визита Владимира Зеленского в США.

Зеленский должен встретиться с Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что непубличная часть встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится на повышенных тонах после того, как США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2 ".

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они наносят таким поступком", - подчеркнул Арахамия.