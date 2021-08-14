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Арестович о переговорах по Донбассу: Россия не станет более договороспособной Россияне придерживаются своей тактики уже восьмой год, отметил Арестович

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу пройдет 26 августа. Россия будет настаивать на интеграции ОРДЛО в Украину на своих условиях, повлиять на ее позицию может лишь совместное международное давление.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"26 августа встретимся (с Россией на заседании ТКГ – ред.). Будут рассматриваться те же вопросы, что и всегда. Политическая безопасность, гуманитарные, социально-экономические вопросы. Не думаю, что россияне станут более договороспособными, потому что они придерживаются той же политики уже восьмой год – интеграция так называемых "молодых республик" под логикой федерализации на российских условиях в тело Украины. Мы это знаем, не пойдем на это", - подчеркнул он.

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По словам Арестовича, остается шанс, что совместное давление международного сообщества вынудит Россию продвинуться, по крайней мере, по гуманитарному блоку, по обмену пленными и открытию КПВВ, "но даже это под большим вопросом".

Напомним, 11 августа на Донбассе боевики ОРДЛО обстреляли Новомихайловку и Новоселовку, в результате погиб мирный житель и получил ранение украинский военный.

Украинская делегация в ТКГ созвала внеочередное заседание из-за данного инцидента, однако Россия отказалась от проведения встречи.

Как рассказал "РБК-Украина" спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, россияне требуют, чтобы украинская сторона напрямую общалась с ОРДЛО.

"Это было посвящено гибели мирного жителя и вообще теме немедленного возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня. Но россияне отказались. Причина, как всегда, в том, что они хотят, чтобы мы напрямую общались с "республиками", на что мы, конечно, не пойдем, потому что это означает их легализацию. Наша позиция – переговорной стороной является РФ", - заявил он.