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"Это неудачный тест": экс-министр оценил слова Резникова насчет войск США в Украине Слова Резникова были согласованы с Офисом президента, считает Павел Климкин

Заявление вице-премьер-министра Алексея Резникова о возможном размещении в Украине противовоздушной обороны США было "неудачным тестом", и американская сторона его восприняла плохо.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Это тест, 100% согласованный с Офисом президента. Думаю, этот тест был неудачный, американцы его очень плохо восприняли. Мы же хотим американские базы, инфраструктуру. Но мы можем сказать, чтобы батальоны американских морских пехотинцев тренировали наших в Одессе, что-то в Харькове для того, чтобы отслеживать, и так далее. То есть такие вещи, которые не вызывают реальный конфликт с Россией. А Байден на сегодня пытается с Россией держать тактику кнута и пряника, и пока довольно успешно. И второй момент – а каким образом мы думаем, что американцы нам будут полностью доверять, что эта технология не попадет в чужие руки, что нет тут шпионов? Еще и американцы должны все обслуживать, тогда у нас тут будет американская армия, что было бы неплохо, но политически понятно, что с сегодня на завтра такого не будет", - сказал Климкин.

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Напомним, что вице-премьер Алексей Резников, находясь с визитом в США, заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и для этого Украина может разместить у себя войска США. "Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО. Даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", — отметил министр.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявил, что в российских пропагандистских СМИ царит "полная истерика" из-за заявления Резникова.

"Что касается российского информационного шума на российских каналах ненависти, то реакция уже была, вчера это была полная истерика. Там говорилось о том, что попытка разместить американские войска в Украине будет означать подвергать Украину опасности, что является безусловной ахинеей, поскольку опасностью является незащищенность Украины", — сказал журналист.