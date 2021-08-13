23:18, Вчера

Меркель приедет к Зеленскому с предложением, согласованным с Путиным – экс-министр Павел Климкин рассказал, как будут проходить переговоры лидеров Украины и Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским будет предлагать ему сценарии, предварительно согласованные с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя запланированные визиты Меркель в Москву и в Киев.

"Сначала, чтобы казаться успешной, она поедет к Путину. Ей нужно согласовать несколько ключевых вещей. Во-первых, ситуацию вокруг "Северного потока-2", и что все-таки Путин будет соблюдать свою понятийную договоренность, что транзит будет продолжаться, а это красная линия и для США, и для Германии. И второе – она очень хочет перезапустить донбасский процесс. Что она сделает? Она приедет к Зеленскому и скажет: "Владимир, нужно идти вперед, вот видишь, меня скоро не будет, выборы в Германии, кто будет канцлером, непонятно. Я вот 7 лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за Украину?" И я недалек от истины, я знаю, как Меркель разговаривает. И нужно что-то выбирать, так как потом поедешь к Байдену, и если договоришься, то закрепишь свои результаты, если нет – то о чем говорить?" – отметил экс-министр.

По словам Климкина, "очень плохо, что мы выбираем из того, что уже предварительно согласовано с Путиным".

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Канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Планируется обсудить безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, сообщил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что визит в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель стал возможным благодаря ее договоренности с главой ОП Андреем Ермаком.