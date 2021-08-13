22:48, Вчера

Украина не должна признавать Лукашенко, но говорить с ним нужно - экс-министр Лукашенко Украине не страшен, считает Павел Климкин

Украина может поддерживать контакты с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко в случае, если он поможет ей бороться с российской угрозой, которая исходит с территории Беларуси.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Байден называет Путина убийцей, потом встречается в Женеве и разговаривает. Лукашенко – диктатор, даже сам себя так называет. У него с Западом был существенный маневр, он его сам уничтожил, когда посадил самолет (с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту – ред.). Но когда он начал беженцев из Ирака принимать самолетами в Минск, а потом отправлять на литовскую границу – он сам себя как человека, которому можно подавать руку, уничтожил. Это значит, что мы его должны признавать как президента, если он нам нужен? Нет. Но говорить, если требуется, - да", - подчеркнул бывший глава МИД.

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По мнению Климкина, сам по себе Лукашенко не представляет угрозу для Украины.

"Нужно выбирать интересы Украины. Лукашенко полностью зависим от Путина, и Путин договаривается с Западом, каким образом Лукашенко убрать по своему сценарию. Лукашенко нам не страшен, но российская угроза с территории Беларуси – это вопрос. Если Лукашенко будет нам помогать бороться с этой угрозой – будем с ним говорить, если помогать не будет – тогда до свидания", - заявил экс-министр.

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Напомним, что Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси. Также он выразил уверенность, что мог бы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным поставить Украину "на колени".

Экс-советник Путина Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Александр Лукашенко своими заявлениями подтвердил готовность выполнять поручения президента России.

"Это сигнал всем (заявления Лукашенко об Украине - ред.). Это сигнал Путину, что он выполнял и будет выполнять его поручения, какими бы они ни были. Это первое. Второе - по сути дела, это заявление является заявлением о разрыве отношений с Украиной", - сказал Илларионов.

В свою очередь внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не согласился, что Александр Лукашенко окончательно стал на сторону Владимира Путина.

"Нет, он маневрирует, Крым он не признал, он торгует с Украиной, пообещал нас поставить на колени, а потом сказал: ну, вообще-то 6 млрд товарооборот, поэтому не будем горячиться. Если речь идет о конкретной пресс-конференции, то много эмоций. Если речь идет о геополитической перспективе - пока он держит это, ему выгоднее как умному человеку находиться сейчас в состоянии, когда остается пространство для маневра. В частности Украина для него может быть вспомогательной в переговорах с ЕС. А маневр ему нужен, чтобы не быть окончательно поглощенным Путиным", - сказал Арестович.