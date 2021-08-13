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Переговоры по Донбассу: в ТКГ заявили о грубых нарушениях России Украина ждет от ОБСЕ оценки действий российской стороны

Украина в Трехсторонней контактной группе по Донбассу поднимет вопрос грубого нарушения Россией договоренностей в рамках ТКГ.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказала член украинской делегации в ТКГ, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова, комментируя отказ России от участия во внеочередном заседании ТКГ из-за гибели мирного жителя на Донбассе.

"Не думаю, что на этом тема будет закрыта. Украина сделала все, что должна была сделать, инициировала внеочередную встречу ТКГ. Все члены украинской делегации, в том числе я, были готовы прервать отпуска и явиться в любой день и время для того, чтобы находиться на заседании, я это неоднократно говорила. У нас есть координатор, думаю, что свое слово должна сказать ОБСЕ для того, чтобы это состоялось. Сейчас это проблема координатора, каким образом собрать стороны ТКГ для проведения заседания. Я жду реакцию ОБСЕ, которая является координатором", - сказала она.

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Иванова предположила, что "будет поднят вопрос, что Россия грубо нарушает все договоренности, которые есть в ТКГ".

"Этот вопрос сейчас актуален, поскольку Россия пытается доказать, что она не сторона переговоров, и что мы должны легализовать тех, кто не является стороной в ТКГ", - отметила член украинской делегации.

Напомним, 11 августа на Донбассе боевики ОРДЛО обстреляли Новомихайловку и Новоселовку, в результате погиб мирный житель и получил ранение украинский военный.

Украинская делегация в ТКГ созвала внеочередное заседание из-за данного инцидента, однако Россия отказалась от проведения встречи.

Как рассказал "РБК-Украина" спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, россияне требуют, чтобы украинская сторона напрямую общалась с ОРДЛО.

"Это было посвящено гибели мирного жителя и вообще теме немедленного возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня. Но россияне отказались. Причина, как всегда, в том, что они хотят, чтобы мы напрямую общались с "республиками", на что мы, конечно, не пойдем, потому что это означает их легализацию. Наша позиция – переговорной стороной является РФ", - заявил он.