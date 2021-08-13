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Расистский инцидент с Беленюком в Киеве: появилась реакция полиции В центре столицы нардепа пытались оскорбить из-за цвета кожи

Полиция занялась инцидентом с народным депутатом от "Слуги народа" Жаном Беленюком, которого в центре Киева группа неизвестных пыталась спровоцировать на конфликт расистскими выкриками.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис.

"Сегодня во время мониторинга интернета полицейские обнаружили публикацию, в которой один из народных депутатов Украины сообщает, что с ним в центре столицы произошел инцидент. По предварительной информации, группа неизвестных пыталась спровоцировать с ним конфликт. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства причастных лиц. Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 Уголовного кодекса, это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности либо по религиозным соображениям. Сейчас идет проверка", - сообщила она.

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Ранее нардеп от "Слуги народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк сообщил в Facebook, что в Киеве на Печерске неизвестные молодые люди пытались спровоцировать конфликт с ним, "выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

Нардеп отметил, что до драки дело не дошло, но у него возникли три вопроса:

1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!

2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?!

3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!

Напомним, что на Олимпиаде в Токио единственную золотую медаль Украине принес именно Жан Беленюк.