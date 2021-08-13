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Украине нужно быть в тонусе: международник о визите Меркель в Москву Между Россией и Германией сохраняется конфликт, отметил Богдан Ференс

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву перед Киевом должен держать Украину в тонусе, хотя самого худшего сценария ожидать не следует.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал эксперт-международник Богдан Ференс.

"Мы всегда должны быть в тонусе и надеяться только на собственные силы, если мы говорим о наших стратегических вопросах безопасности. Но я бы не преувеличивал этот символизм, куда едет Ангела Меркель - сначала в Россию или к нам. Я думаю, что, с одной стороны, этот визит также носит определенный символизм по отношению к Российской Федерации, а с другой стороны, между Германией и Россией есть также много сложных вопросов двустороннего характера. Именно вокруг них, кроме вопроса Украины, конечно, они будут обсуждать именно эти проблемные моменты", - заявил эксперт-международник.

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Ференс отметил, что даже если Россия и Германия и согласовали достройку газопровода "Северный поток-2", отношения между ними довольно напряженные:

"Да, "Северный поток-2" они, скорее всего, запускать будут. Но с другой стороны, буквально недавно генеральная прокуратура РФ определила три общественные организации, которые сотрудничают с немецкой стороной как "нежелательные". Это тоже элемент конфликта достаточно серьезного, который есть традиционно в прагматических отношениях России и Германии".

По словам эксперта, он бы "не сильно напрягался, но с другой стороны, был бы в тонусе однозначно".

На вопрос о возможном самом худшем сценарии для Украины в результате договоренности России и Германии, Ференс ответил:

"К самому худшему стоит готовиться, потому что когда уже есть определенные вопросы, которые напрямую влияют на нашу энергетическую безопасность, не только энергетическую, а вообще на геополитическую раскладку, очень трудно выходить только с нашими пожеланиями. Здесь следует искать определенный компромисс и прагматизм. Поэтому для нас важно, чтобы были гарантии, что: а) после 2024 года будет транзит через нашу трубу; б) гарантии безопасности, что не будет эскалации. Конечно, я сомневаюсь, что Россия предоставит такие гарантии госпоже Меркель, с которыми она придет в Киев. Но с другой стороны, это переговорный процесс, это нахождение точек соприкосновения между различными заинтересованными сторонами. Германия является однозначно заинтересованной стороной, и у них есть понимание, что все же наши пожелания должны быть не только услышанными, но и частично, возможно, реализованными и выполненными".

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Канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Планируется обсудить безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, сообщил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Кроме того, Германия продолжит продвигать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что визит в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель стал возможным благодаря ее договоренности с главой ОП Андреем Ермаком.