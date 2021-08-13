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Никто ничего не сдал — Арестович о формуле Штайнмайера Алексей Арестович рассказал, при каких условиях формула Штайнмайера может быть применена на Донбассе

Законопроект, касающийся имплементации формулы Штайнмайера удивит скептиков. Об этом в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Все спекуляции по поводу формулы Штайнмайера имеют четкий ответ: не будет никаких выборов на оккупированных территориях, пока оттуда не будут выведены российские войска полностью, разоружены незаконные формирования и не восстановлен контроль над государственной границей. Все. Потом будет возможно проводить эти выборы, но как они будут проводиться – вопрос. Сейчас в парламент подан законопроект о переходном периоде, который подготовило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, там есть много интересных предложений, которые удивят всех, кто считает, что формула Штайнмайера якобы согласована, что мы якобы что-то там сдали. Никто ничего и никого не сдал", — сказал он.

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По словам Арестовича, власть активно противодействует попыткам Путина ослабить Украину.

"Что касается Минских соглашений в интерпретации формулы или в том виде, в котором они внесены в закон об особенностях местного самоуправления – это предмет дискуссий, в том числе в минском и нормандском формате. Но Кремль играет в свою игру в отношении Украины, это изложено в статье Путина, и она заключается в ослаблении нас путем федерализации, особого статуса так называемых ОРДЛО. Мы это понимаем и противодействуем этой политике, опираясь на международных партнеров", — сказал он.

Напомним, что "формула Штайнмайера", названа именем бывшего на тот момент министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера — это механизм реализации положений Минских соглашений, касающихся особого режима отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Предполагается, что на временной основе вступит в силу закон об особом порядке местного самоуправления на этих территориях в день голосования на выборах, который будет действовать на постоянной основе, если ОБСЕ признает выборы честными. Формула была предложена в 2015 году на нормандском саммите в Париже и была подтверждена в Берлине в 2016 году.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш ранее заявил, что в самой формуле Штайнмайера нет ничего страшного, но реализовать ее невозможно из-за противодействия России.