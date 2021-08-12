23:20, Вчера

Лукашенко будет вынужден пойти против Украины по указке Путина — "слуга народа" Василий Мокан рассказал о государственной позиции Украины в отношении Беларуси

Украина не может не осуждать действия властей Беларуси — об этом заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" нардеп из "Слуги народа" Василий Мокан.

"По поводу Лукашенко и Беларуси. Действительно, позиция государства, партии "Слуга народа" и депутатов в том, чтобы Украина не вмешивалась во внутренний процесс других государств. Но Украина не может не осуждать недемократические выборы, преследование и уничтожение оппозиции, не может не осуждать и не присоединяться к санкциям за принудительную посадку гражданского самолета", — сказал он.

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Беларуси выгодно торговать с Украиной, но президент этой страны Александр Лукашенко по приказу президента России Владимира Путина может сделать недружественные шаги, считает депутат.

"Я хочу обратить внимание на другой аспект. Когда мы говорим о каких-либо двусторонних отношениях или торговлю с другими странами, мы должны исходить из приоритета наших национальных интересов, в том числе с Беларусью. И Беларусь не менее заинтересована в торговле, потому что их экспорт в разы превышает наш. И второе – если Путин скажет Лукашенко сделать какие-то недружественные шаги по отношению к Украине, а Лукашенко с каждым днем теряет свою субъектность, там уже полное экономическое поглощение, идет и политическое поглощение, — то он это сделает даже вопреки своим экономическим интересам, он будет это вынужден сделать", — сказал он.

Напомним, на пресс-конференции 9 августа Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которых затем переправляют в Беларусь. Он также отметил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным мог бы поставить Украину "на колени".

Ранее в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко загнал себя в ловушку и попал в полную зависимость от президента России Владимира Путина.

"Лукашенко сам загнал себя. Сначала он превращается в воздушного пирата, и это видит весь мир. А сейчас он гонял самолеты из Ирака, и потоком людей на границу с Литвой. Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей. Руку ему подавать больше никто не будет. Теперь он не самостоятелен. Запад не толкает Лукашенко к Путину? Уже все, до свидания, он у Путина", — заявил он.