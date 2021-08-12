21:19, Вчера

Меркель участвует в провокации Путина — Пионтковский о переговорах с США Политолог рассказал, к чему привел визит украинской делегации в Вашингтон

Визит главы МИД Дмитрия Кулебы и главы Офиса президента Андрея Ермака в США – дипломатическая победа над президентом России Владимиром Путиным, заявил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Этот визит (Кулебы и Ермака в США – ред.) был успехом Украины, который нивелировал дипломатический успех Путина во время саммита в Женеве. Вы же помните, что Путину удалось выдавить каким-то образом из Байдена фразу "Минские соглашения – единственный путь к миру на Донбассе" и так далее. Это часть плана Путина по разрушению Украины с помощью интерпретации Минских соглашений. Не выполняя базовые положения, Москва требует от Украины легализовать в политическом и правовом поле военный террористический плацдарм России – ОРДЛО. Путин рассчитывал, что заставит Байдена на переговорах присоединиться к позиции, озвученной Меркель и Макроном, о совместном давлении Запада на Украину. Подавляющее большинство в Конгрессе высказываются против этой позиции, а внутри Администрации борются две группировки, условно "пророссийская" и Госдеп и Пентагон с проукраинской позицией", — сказал он.

Читайте также: Визит в США Ермака и Кулебы оказался удачнее, чем ожидалось - Арестович

Политолог объяснил, каковы результаты визита украинских политиков.

"Кулеба и Ермак встречались и с теми, и с другими, жестко и бескомпромиссно сформулировали отказ Украины продолжать игру с воссоединением с ОРДЛО. Этот тезис был услышан в Вашингтоне, в документах, которые готовятся как совместное коммюнике, никаких упоминаний Минского процесса, не будет. Путин отреагировал на этот отказ – в Киев срочно направляется Меркель, она снова будет добиваться от Киева так называемой "формулы Штайнмайера". Но она понимает, что Зеленский откажет, Путин и Меркель сознательно участвуют в политической провокации, которую их пропаганда уже назвала "последний шанс мира". После этого Москва обвинит Украину, что она думает о войне и откажется от мирного плана. К сожалению, Меркель становится участником путинской провокации", — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели ряд встреч с американскими чиновниками, где согласовали детали визита Владимира Зеленского в США.

Ключевыми были встречи Кулебы и Ермака с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Ключевыми были встречи Кулебы и Ермака с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 30 августа.