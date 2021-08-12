20:46, Вчера

Если они боятся России, могут и не дать — конфликтолог об оружии США для Украины Григорий Перепелица рассказал, как происходит продажа оружия между странами

О том, может ли Украина купить оружие у США, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" конфликтолог-международник Григорий Перепелица. Так он прокомментировал заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что в Украине можно разместить войска США.

"Вопрос в том, что есть международная торговля оружием, и любая страна может заключить договор о закупке тех или иных систем вооружения. Другое дело, насколько экспортер оружия по разным причинам может продать, а может отказать. Каждая страна может торговать, покупать любое оружие, которое не находится под запретом международных режимов контроля над оружием. Если украинское правительство хочет закупить и у него есть на это деньги, оно может обратиться к производителям этих систем. Если речь о "Пэтриот" (американские ЗРК — ред.), то это очень дорогие системы. Не каждая страна может себе это позволить. Например, Польша заплатила за это несколько миллиардов долларов, хоть она и страна НАТО, и стратегический партнер США. В Минобороны должны решить, какие системы более оптимальны для защиты нашего воздушного пространства. Это вопрос исключительно правительства Украины", — сказал он.

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Если США боятся России – то пусть не продают системы ПВО Украине, заявил эксперт.

"Политическая составляющая – что "Россия рассердится", если мы купим оружие у США. Тогда это вопрос к правительству США – если они боятся России, то могут и не дать, а если заинтересованы в обеспечении обороны страны, то должны принять соответствующее решение, были бы деньги", — сказал он.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и она может разместить войска США. По словам министра, "наше законодательство это позволяет".

Политический аналитик Владимир Горбач в эфире канала "Украина 24" заявил, что слова Алексея Резникова являются информационным посылом для властей США, чтобы подумать о реализации такой инициативы.