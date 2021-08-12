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Ожидаемая реакция — в МИД рассказали о шантаже России из-за Крымской платформы Эмине Джапарова рассказала, как проходит подготовка к важному саммиту

Представители оккупационной власти в Крыму заявили, что те, кто присоединится к саммиту Крымской платформы, могут попасть в список недружественных для России стран. Это заявление прокомментировала первая замглавы МИД Эмине Джапарова в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Это очень ожидаемая реакция, более того, лично для меня это лучший комплимент и критерий того, что мы попали в точку с инициативой "Крымская платформа". И даже сегодня Лавров (глава МИД РФ — ред.) назвал это шабашем, мол, снова западные страны вместе с агрессивной Украиной будут лелеять провокационные идеи, и так далее. Это все в совокупности с шантажом и языком угрозы, который звучит от российских дипломатов в адрес стран, которые собираются присутствовать на саммите, дискредитировать площадку как таковую, лежит в плоскости известных для нас и ожидаемых действий", — заявила она.

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Джапарова рассказала, что ожидается на саммите и как проходит подготовка.

"Мы двигаемся дальше, готовим программу. Я только что была в Парковом, где будет проходить саммит, мы прошлись по этажам. Планируется мощная художественная программа, ряд выставок, интерактивных возможностей. Будет возможность написать письмо тем, кто живет в Крыму, политическим заключенным, их семьям. Будет медиагалерея, история Крыма, выставки. Очень много мероприятий, сейчас все на финальной стадии. На сегодня 38 стран заявили об участии. Уровень очень высокий — президенты, премьер-министры, спикеры, министры иностранных дел или другие политики, которые имеют специальный мандат представлять страну и присоединяться к декларации. Документ важный, он формализует Крымскую платформу как координационную диалоговую площадку, консолидирует страны вокруг нашего стратегического видения — деоккупация Крыма", — сказала она.

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Напомним, о Крымской платформе объявил президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель Крымской платформы — обсуждение путей деоккупации Крыма.

Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа, накануне 30-й годовщины независимости Украины.

Политолог Кирилл Сазонов ранее рассказал, чем важно проведение Крымской платформы. "И минский, и нормандский формат — все обсуждают ситуацию в ОРДЛО. Никто не обсуждает Крым. Россия обсуждать Крым отказывается. Зеленский этот вопрос на повестку дня вынес, Крымская платформа будет через две недели. Мы понимаем, что в сентябре Крым не вернется, Россия его по доброй воле не отдаст. Эта история очень надолго. Но мы вернули Крым в повестку дня. Крым обсуждается, он опять важен", — сказал он.