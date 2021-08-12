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Не нужно пугаться — экс-министр прокомментировал заявление Резникова о военных США Владимир Огрызко рассказал, как Украине нужно озвучивать свои желания США

После заявления министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что в Украине можно разместить войска США, в Офисе президента заявили, что это не намерение, а гипотетическая возможность, вариант по укреплению безопасности в Украине.

Ситуацию прокомментировал экс-глава МИД Владимир Огрызко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Думаю, что реакцию на заявление господина Резникова в Офисе президента можно охарактеризовать так: испугались собственной храбрости. Не нужно ее пугаться и думать, что такие заявления чему-то сильно повредят. Это мнение, которое может быть высказано, и я его не считаю крамольным. Другое дело, каким образом такие вещи нужно материализовать. Тут целая технология, как это нужно доносить до своих партнеров, как их переубеждать", — сказал он.

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По словам Огрызко, Украина должна четко озвучивать свои интересы США.

"Но это совсем не означает, что мы должны бояться, что это может раздражать товарища Путина. С такой логикой жили все годы до 2014 года, что нельзя было сказать ни слова в адрес России, потому что это может разозлить товарища Путина. Ну вот, видите, до чего он разозлился, идет полномасштабная война. Нам нужно четко формулировать свои национальные интересы, мы должны четко и ясно их озвучивать американским партнерам и говорить, что это для нас на сегодня номер один, номер два, номер десять. И не будем в роли мальчиков, которым рассказывают, что, где и когда сказать. Это не тот этап и не те условия, мы можем ставить свои проблемы и вопросы и их решать", — сказал он.

Напомним, что Резников, находясь с визитом в США, заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и для этого Украина может разместить у себя войска США. "Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО. Даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", — отметил министр.

Ранее российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявил, что в российских пропагандистских СМИ царит "полная истерика" из-за заявления Резникова.

"Что касается российского информационного шума на российских каналах ненависти, то реакция уже была, вчера это была полная истерика. Там говорилось о том, что попытка разместить американские войска в Украине будет означать подвергать Украину опасности, что является безусловной ахинеей, поскольку опасностью является незащищенность Украины", — сказал журналист.