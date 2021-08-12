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"Будете с Путиным отвечать в Гааге, как Милошевич": Гончаренко высмеял заявление Шойгу Министр обороны России опасается повторения в России югославского и ливийского сценариев

Министр обороны России Сергей Шойгу высказался, что в России может повториться югославский сценарий, а также о том, что гордится знакомством с сербскими деятелями, осужденными Гаагским трибуналом. Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко высмеял это заявление на своем Telegram-канале.

"Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что самой страшной для России является не внешняя, а "внутренняя угроза", связанная с попытками разложить общество изнутри, и если ей не противостоять, в стране может повториться сценарий Ливии и Югославии. Также он заявил, что ему "посчастливилось и повезло" работать вместе со Слободаном Милошевичем, а также Радованом Караджичем и Ратко Младичем, позднее признанными виновными в геноциде Гаагским трибуналом", - написал Гончаренко.

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Нардеп пригрозил министру обороны России, что он вместе с Владимиром Путиным будет сидеть на скамье подсудимых в Гааге, там же, где сидел Милошевич.

"Шойгу, не переживай, мы вам крысиные тропы в условную Аргентину перекроем, и будете вместе с Путиным и всей камарильей отвечать в Гааге, на том же месте, где сидел Милошевич", - написал Гончаренко.

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Как передает LIGA.net, Шойгу выразил сожаления по поводу того, что Югославия распалась. "К сожалению, я был свидетелем многих таких вещей, начиная от той же самой Сербии, или бывшей Югославии", - сказал министр обороны РФ.

Слободан Милошевич, генерал Ратко Младич и Радован Караджич - сербские государственные и политические деятели, центральные фигуры в кровавых вооруженных конфликтах, сопровождающих распад Югославии. Все они были признаны Гаагским трибуналом виновными в геноциде. Милошевич умер в 2006 году в тюрьме от инфаркта миокарда.