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Байден не будет размещать войска в Украине, США могли это сделать и раньше - политолог По словам Юрия Ярым-Агаева, США имели полное право ввести войска во время аннексии Крыма, но не сделали этого

США не будут размещать войска в Украине в случае ее официального запроса. Америка могла ввести войска еще во время аннексии Крыма, но не сделала этого. Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" высказал глава Центра исследований тоталитарных технологий Юрий Ярым-Агаев, комментируя заявление украинского министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

"США этого делать при Байдене не будут, даже если будет официальный запрос. Дело в том, что Америка могла вообще давным-давно ввести свои войска, куда нужно, в соответствии с Будапештским меморандумом, при первой же угрозе территориальной целостности Украины. Уже когда "зеленые человечки" вошли в Крым, Америка формально, на всех основаниях, могла туда ввести войска, чтобы защищать Крым, и по-прежнему имеет на это право. Так что ничего нового не будет", - считает эксперт.

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По мнению Ярым-Агаева, Байден никогда не пойдет на то, чтобы разместить войска США на территории Украины.

"Этот запрос (от Украины – ред.) будет чисто гипотетическим. Байден только что вывел войска из Афганистана и дает "Талибану" захватывать Афганистан. Так что совершенно несерьезно надеяться, что при этом президенте Америка сделает какие-то шаги в этом направлении", - сказал Ярым-Агаев.

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Напомним, что Резников на встрече в США с руководителем американской аналитической организации Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и она может разместить войска США. По словам министра, "наше законодательство это позволяет".

Политический аналитик Владимир Горбач в эфире канала "Украина 24" заявил, что слова Алексея Резникова являются информационным посылом для властей США, чтобы подумать о реализации такой инициативы. "Я хочу напомнить, что сказал он в США на встрече не с официальными представителями власти, а с представителями аналитических центров. Это вброс темы в информационное пространство, чтобы об этом подумали, на это ориентировались, в том числе как на одну из возможностей и во властных коридорах Вашингтона", - сказал политолог.