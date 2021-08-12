"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

В четверг, 12 августа, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

  • Данил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Дмитрий Спивак, руководитель платформы "Национальная стратегия развития"
  • Владимир Омелян, член центрального совета партии "Европейская солидарность"
  • Василий Мокан, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Михаил Добкин, политик
  • Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"
  • Андрей Николаенко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Максим Жорин, руководитель центрального штаба "Национального корпуса"
  • Сергей Шахов, председатель партии "Наш край"
  • Денис Ярославский, эксперт по правовым вопросам

Включения:

  • Жан Беленюк, олимпийский чемпион, народный депутат из "Слуги народа"
  • Алексей Арестович, советник председателя Офиса президента

Темы:

  • Заявления от соседей! Почему Лукашенко заговорил о захвате Украины и как отреагирует украинская власть?
  • Скандальная Олимпиада. Почему медалисты попали в опалу?
  • СБУ против Нацкорпуса. Какой ответ готовит улица и кто может возглавить протест уже осенью?

Не пропустите - 12 августа в 21:00 "Народ против".