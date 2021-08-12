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"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

В четверг, 12 августа, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

Данил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Дмитрий Спивак, руководитель платформы "Национальная стратегия развития"

Владимир Омелян, член центрального совета партии "Европейская солидарность"

Василий Мокан, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Михаил Добкин, политик

Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"

Андрей Николаенко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Максим Жорин, руководитель центрального штаба "Национального корпуса"

Сергей Шахов, председатель партии "Наш край"

Денис Ярославский, эксперт по правовым вопросам

Включения:

Жан Беленюк, олимпийский чемпион, народный депутат из "Слуги народа"

Алексей Арестович, советник председателя Офиса президента

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