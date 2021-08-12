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Аброськин прокомментировал свое возможное назначение главой Нацполиции Аброськин отметил, что информацию о своем возможном назначении слышал исключительно на канале "Украина 24"

Ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" прокомментировал свое возможное назначение на должность главы Нацполиции.

"Я не имею отношения к таким разговорам, такие предложения не поступали. Я нахожусь в отпуске, поэтому очень приятно с вами общаться. Полицию сегодня возглавляет Игорь Клименко. Поэтому лучше ему задавать вопросы. Вообще не нужно обсуждать эти вопросы назначений. Есть министр, который определяет, кто будет руководителем полиции - либо останется Клименко, либо другой человек - и предоставит предложение Кабинету министров", - сказал Аброськин.

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Он отметил, что информацию о своем возможном назначении слышал исключительно на канале "Украина 24".

"Я хочу сказать, что благодаря вам, почти четвертые сутки от вас узнаю, что мое имя звучит в качестве будущего главы Нацполиции, слышу я это только с вашего канала", - сказал Аброськин.

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Напомним, что Нацполицию сейчас возглавляет Игорь Клименко. Как передает "Зеркало недели", Аброськин является наиболее вероятной кандидатурой на место главы Нацполиции. Издание называет Аброськина "близким другом Клименко".

Вячеславу Аброськину 48 лет, родился в Севастополе. В 2002 году окончил Национальную академию внутренних дел, кандидат юридических наук, генерал ІІ ранга. С 2015 по 2017 возглавлял Главное управление Нацполиции в Донецкой области, с 2017 по сентябрь 2019 - первый замглавы Нацполиции - начальник уголовной полиции. С октября 2019 года - ректор Одесского государственного университета внутренних дел.