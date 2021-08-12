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Россия использует обострение на Донбассе как шантаж Украины – Гармаш "Россия использует ситуацию на Донбассе как сдерживающий фактор и как фактор шантажа, в том числе в геополитике", - сказал Гармаш

Россия использует обстрелы на Донбассе как в геополитике против Украины, так и для внутренних целей перед выборами в Госдуму России осенью.

Об этом в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

«В ТКГ на это пока никак не отреагировали, поскольку ТКГ соберется 26 августа. Сейчас послы ОБСЕ и наши представители в отпусках, поэтому эта ситуация для обсуждения в ТКГ пока отложена. Если говорить о причинах, как я их вижу, то я для себя выделил несколько факторов. Один из них – геополитический. Встреча Байдена с Зеленским, Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны позитивные решения для Украины, спикер МИД России Мария Захарова говорила, что если будет продолжаться милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе», - сказал представитель ТКГ.

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По его словам, Россия использует ситуацию на Донбассе как сдерживающий фактор и как фактор шантажа, в том числе в геополитике.

«Второй фактор – внутрироссийский. Не забываем, что там выборы. Им нужна тема, мобилизирующая электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая новообразованных российских граждан к голосованию. Также очень важно понимать, что на оккупированной территории растет недовольство тем, что заблокированы КПВВ, люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии. И вот создается на фронте ситуация, которая позволяла бы им (боевикам ОРДЛО и России – ред.) оправдывать закрытие КПВВ. Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не отбрасывал и военный фактор – это террор мирных жителей с целью очистки от них зоны потенциальной активизации военных действий», - заявил Гармаш.

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Эскалация на востоке Украины не прекращается. Накануне в результате атак боевиков погиб 86-летний местный житель Новоселовки-2, ранения получил украинский военный. Несколько поселков обесточены, поскольку боевики попали в линии электропередачи из артиллерии. Кроме того, Новомихайловка осталась еще и без воды. За минувшие сутки в общем зафиксировали 8 обстрелов, большинство из них были с использованием запрещенного оружия.

Ранее в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" экс-посол Украины в США Валерий Чалый, отвечая на вопрос, с какой целью Россия сейчас обостряет ситуацию на Донбассе, сказал, что Россия добивается нужных ей результатов с позиции силы, и Украине необходимо усиливать свою способность к обороне:

"Это позиция силы и шантаж. Вы видите, что тот шантаж, который был у наших границ, привел к результату. Надо признать, что Путин достиг своих целей, получил прямой диалог с президентом США, некоторые другие вопросы. То есть Россия будет это делать".