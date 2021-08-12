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Лукашенко пока не даст использовать Беларусь для войны против Украины – Арестович "От того, как мы грамотно строим отношения с Лукашенко и белорусским народом, зависит уровень угрозы", - сказал советник в ТКГ

На сегодняшний день принципиальная позиция Александра Лукашенко в том, что территория Беларуси пока не будет использована против Украины с военной точки зрения.

Об этом в эфире программы «Ток-шоу №1» на телеканале «Украина 24» заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Первое, интересы белорусско-украинских отношений надежно защищены экономически. Просто некуда деваться. Лукашенко сказал, что никаких санкций против Украины он вводить не будет. Второе, почему мы вводим санкции? Эти санкции не имеют преимущественно экономического характера. Они минимальны. Они показывают, что определенная политика по отношению к стране или правам человека, международному праву будет иметь определенные последствия. Нарушаешь – имеешь последствия», - отметил советник ТКГ.

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«Третье, наибольшую угрозу составляет военная угроза со стороны России с территории Беларуси, это отдельная угроза. И от того, как мы грамотно строим отношения с фактическим руководителем Беларуси и с белорусским народом, зависит уровень угрозы. Я уверен, что мы справимся, и военная угроза с белорусской территории не приобретет уровня, когда резко ухудшается стратегическое положение Украины. Я вижу угрозу, но думаю, что пока принципиальная позиция Лукашенко в том, что территория Беларуси пока не будет использована против Украины с военной точки зрения. Но угроза есть, у нас есть соответствующее планирование, и реагировать должны соответственно», - добавил Арестович.

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На пресс-конференции 9 августа Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которых затем переправляют в Беларусь. Он также отметил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным мог бы поставить Украину "на колени".

Ранее в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко загнал себя в ловушку и попал в полную зависимость от президента России Владимира Путина:

"Я считаю Беларусь дружественной страной. У меня очень большая симпатия к белорусам. А вот в отношении Лукашенко - он уже наделал и наговорил, он обычный диктатор. Лукашенко до определенного момента пытался удержать определенную самостоятельность. И я был против того, чтобы загонять Лукашенко в тупик. А теперь Лукашенко сам загнал себя. Сначала он превращается в воздушного пирата, и это видит весь мир. А сейчас он гонял самолеты из Ирака, и потоком людей на границу с Литвой. Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей. Руку ему подавать больше никто не будет. Теперь он не самостоятелен. Запад не толкает Лукашенко к Путину? Уже все, до свидания, он у Путина".