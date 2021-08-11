23:14, Вчера

В Украине нужно законодательно разделить понятия "российский" и "русский" - Арестович Советник главы ОП также выступил против языкового закона в нынешней интерпретации

В Украине нужно разграничить понятия "российский" и "русский" на законодательном уровне.

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский", - заявил он.

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Советник главы ОП подчеркнул, что является противником языкового закона в нынешней интерпретации.

Комментируя слова языкового омбудсмена Тараса Креминя, что те, кому не нравится языковой закон, могут собирать свои вещи, Арестович отметил:

"Я думаю, что он это сказал в эмоциональном запале. Все-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным - свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией".

Ранее доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" выразил возмущение тем, что в Украине существует языковой омбудсмен, который "считает проценты сказанных слов".

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - сказал Комаровский.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал заявление Евгения Комаровского.

"Когда я абсолютно случайно узнаю о том, что кто-то начинает говорить о том, что он бы выехал из страны 30 лет назад, если бы узнал о том, что будет уполномоченный по защите государственного языка, на пустом месте… Я тогда не могу понять, о чем можно говорить на эту тему, когда есть Конституция, есть закон, есть решение Конституционного суда, есть публично утвержденный уполномоченный по защите государственного языка. О чем можно говорить? Уполномоченный выполняет конституционную норму, Конституция наделила государство полномочиями защищать граждан Украины и создавать лучшие возможности для своей реализации. Поэтому любые комментарии на эту тему не имеют никакой перспективы", - заявил он.