22:05, Вчера

Проблема с введением формулы Штайнмайера в Украине возникла из-за России - Арестович РФ с 2014 года не выполняет свою часть договоренностей, отметил Арестович

В формуле Штайнмайера, регулирующей вопросы особого статуса Донбасса, нет "ничего страшного" для Украины. Но трактовка этой формулы Россией является проблемой.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. На вопрос, будет ли Украина следовать формуле Штайнмайера, Арестович ответил:

"Не знаю, решен ли вопрос, но я могу сказать наверняка: первое - формула Штайнмайера уже есть в украинском законодательстве с сентября 2014 года. Во-вторых, в формуле Штайнмайера ничего страшного нет. Единственное, что она предусматривает - переход временного особого статуса управления в постоянный после выборов, которые будут признаны ОБСЕ состоявшимися. Но там есть 4-й пункт, который не выполняется с сентября 2014 года со стороны России: прекращение огня, разведение войск, вывод всех иностранных войск и разоружение незаконных вооруженных формирований. Пока он не будет выполнен, можно не волноваться".

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Комментируя трактовку, согласно которой выборы должны проходить перед выводом войск, он отметил:

"Нет, это российское трактовки, оно вошло в наше информационное пространство, это полностью искажает формулу Штайнмайера".

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Напомним, что Германия призвала Украину имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера" в свое законодательство.

"Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, с целью достижения заметных улучшений для людей на востоке Украины. Прежде всего мы призываем Россию быть более конструктивной, чем раньше, в решении конфликта. Это касается крайне необходимого открытия переходов через линию разграничения, которая месяцами блокируется сепаратистами, достижения прогресса в разминировании и отвода тяжелых вооружений. Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - говорится в заявлении представителя МИД ФРГ, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"Формула Штайнмайера" — вариант выполнения одного из пунктов Минских договоренностей - определение статуса Донбасса. Ее предложил нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в конце 2015 года, когда он занимал пост министра иностранных дел ФРГ.

Согласно этой формуле, Донбасс на момент проведения там местных выборов должен временно получить особый статус. Получить его на постоянной основе он смог бы только после того, когда результаты этих выборов признала бы ОБСЕ, под контролем которой должно состояться голосование.