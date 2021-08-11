19:57, Вчера

"Слишком много эмоций": Арестович о заявлениях Лукашенко в адрес Украины Арестович напомнил, что Лукашенко не признал Крым российским и продолжает торговать с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своих заявлениях в адрес Украины продемонстрировал "слишком много эмоций", но не стоит думать, что он окончательно стал на сторону президента России Владимира Путина.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, комментируя пресс-конференцию Лукашенко.

"Какие действия могут быть? Пойдут в страшное наступление - вероятность очень мала. Потому что США, как и коллективный Запад, предупредили Путина о цене широкомасштабного вторжения. Отдельные провокации, маневры у границ... Во-первых, там не так легко маневрировать, поскольку это лесистая зона, во-вторых, это просто столкнет Лукашенко окончательно на сторону Путина, дальше только признание Крыма", - сказал он.

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На вопрос, на стороне ли Путина Лукашенко, Арестович ответил:

"Нет, он маневрирует, Крым он не признал, он торгует с Украиной, пообещал нас поставить на колени, а потом сказал: ну, вообще-то 6 млрд товарооборот, поэтому не будем горячиться. Если речь идет о конкретной пресс-конференции, то много эмоций. Если речь о геополитической перспективе - пока он держит это, ему выгоднее как умному человеку находиться сейчас в состоянии, когда остается пространство для маневра. В частности Украина для него может быть вспомогательной в переговорах с ЕС. А маневр ему нужен, чтобы не быть окончательно поглощенным Путиным".

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Напомним, что Александр Лукашенко на пресс-конференции обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси. Он выразил уверенность, что оружие на территорию Беларуси "попадает в основном из Украины".

"Я как с сыном с ним разговаривал: "Володя, надо это, надо то". Он все это воспринимал, что с ним случилось? Ладно, ты побежал за Западом, ты их поддержал. Ты плюнул на всё. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и забрасываешь оружие к нам, сюда?", - заявил Лукашенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Также самопровозглашенный президент заявил, что непричастен к гибели в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным. "Всех же не перевешаешь, это глупость. Зачем в Украине раздувать это все?" - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что мог бы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным поставить Украину "на колени".