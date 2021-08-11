"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

11 августа в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1":

  • Андрей Билецкий
  • Павел Климкин
  • Святослав Юраш
  • Алексей Арестович
  • Ирина Верещук
  • Евгений Шевченко
  • Дмитрий Спивак
  • Антон Поляков
  • Михаил Радуцкий
  • Марина Маменко
  • Дмитрий Шерембей
  • Светлана Федорова

Темы:

  • - Провокационные заявления из Беларуси: какую угрозу несут слова Лукашенко "рискну и переступлю границу"?
  • - Российские войска в аннексированном Крыму. Что это: плановые учения или подготовка к наступлению?
  • - Медицина по-украински: в каких условиях сегодня лечат людей, на что срочно нужны деньги и когда ждать реальную реформу?

Не пропустите - 11 августа в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".