22:26, Сегодня

Гордон о Марчуке: он был главным хранителем тайн в Украине Журналист поделился воспоминаниями об известном политике

Экс-премьер-министр Евгений Марчук был "главным носителем информации" в Украине, который больше всех знал о политической элите страны.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал журналист Дмитрий Гордон, комментируя смерть Марчука.

"Я очень опечален смертью Евгения Марчука, выдающегося деятеля Украины, человека, который сыграл огромную роль в обретении и укреплении украинской государственности. Человек, который, на мой взгляд, являлся главным хранителем секретов и тайн Украины, человек, который писал новейшую историю нашей страны. С ним было интересно разговаривать. Мы с ним провели много неформальных бесед, после которых я иначе понимал многие процессы, вещи, которые были немного стереотипны у меня внутри", - сказал он.

Читайте также: Олег Ляшко вспомнил, как пел ночью с Евгением Марчуком

Гордон отметил, что благодарен Марчуку за то, что тот раскрыл ему глаза на многие вещи и людей.

"Хочу еще раз выразить соболезнования его супруге Ларисе Ившиной, его детям и всем тем, кто с ним дружил и понимал, насколько он неординарный, выдающийся государственник и патриот Украины. Я считаю, что он являлся главным носителем информации в Украине. То, что он знал о политической элите больше всех, – в этом нет никаких сомнений", - заявил журналист.

Напомним, бывший премьер-министр Украины, экс-глава Службы безопасности Украины и Министерства обороны Евгений Марчук умер 5 августа. Ему было 80 лет. Согласно сообщению СБУ, причина смерти - обострение коронавирусной болезни.

Евгений Марчук родился в 1941 году в Одесской области. В 1963 году окончил филологический факультет Кировоградского педагогического института, работал в КГБ УССР. Указом президента в 1994 году ему было присвоено звание генерала армии. В разное время занимал ряд важных государственных должностей: государственный министр по вопросам обороны, нацбезопасности и чрезвычайных ситуаций УССР; первый глава Службы безопасности Украины; вице-премьер-министр и первый вице-премьер; депутат Верховной Рады; секретарь СНБО. С мая 2015 года представлял Украину в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы, с 2018 года указом президента был уполномочен представлять Украину в ТКГ вместо Леонида Кучмы.