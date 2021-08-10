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Беларусь сознательно сталкивают с Украиной – политолог о пресс-конференции Лукашенко Лукашенко действует в интересах Путина, отметил эксперт

Россия сознательно провоцирует обострение конфликта между Украиной и Беларусью, чтобы отвлечь от себя внимание.

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" политолог Владимир Фесенко, комментируя пресс-конференцию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с обвинениями в адрес Украины.

"Для Лукашенко это элемент игры с Путиным - это, во-первых. Во-вторых, нужен образ врага. Сейчас этим врагом могут быть Запад и Украина. Украина - ближайший сосед, она выгодна Лукашенко именно для игры во врага, потому что это и проявление лояльности к Путину, и в то же время объяснение для белорусов, в чем проблема, откуда идут якобы риски и угрозы для Беларуси", - объяснил эксперт.

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По словам Фесенко, это "традиционная тактика, достаточно популярная политтехнология, которая просто используется на государственном уровне".

"Образ врага - это универсальная политтехнологическая стратегия. А использование украинской темы - да, это уже копирование той же России. И есть предположение, что в данном случае Россия сознательно целенаправленно провоцирует обострение конфликта между Беларусью и Украиной. Это в интересах России, они таким образом отвлекают внимание от себя, переключают внимание на Лукашенко и Украину. И в то же время фактически загоняют Лукашенко в тупик. Они играют на его паранойе, потому что Лукашенко боится внешнего врага. Ну а для России это выгодно, потому что это отвлечение внимания от самой России плюс Лукашенко все больше и больше попадает в российскую ловушку", - отметил политолог.

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Напомним, что Александр Лукашенко на пресс-конференции обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси. Он выразил уверенность, что оружие на территорию Беларуси "попадает в основном из Украины".

"Я как с сыном с ним разговаривал: "Володя, надо это, надо то". Он все это воспринимал, что с ним случилось? Ладно, ты побежал за Западом, ты их поддержал. Ты плюнул на всё. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и забрасываешь оружие к нам, сюда?", - заявил Лукашенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Также самопровозглашенный президент заявил, что непричастен к гибели в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным. "Всех же не перевешаешь, это глупость. Зачем в Украине раздувать это все?" - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что мог бы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным поставить Украину "на колени".