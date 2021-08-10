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Лукашенко шантажирует Украину военными базами России: эксперт раскрыл детали Лукашенко пытается сохранить позиции в экономическом секторе Украины, отметил Дмитрий Снегирев

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует тему размещения новых военных баз России на территории страны, чтобы шантажировать Украину.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" общественный деятель, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев, комментируя заявление с пресс-конференции Лукашенко относительно военных баз РФ. По мнению эксперта, "такого не может быть".

"Более того, я объясню планы самого Лукашенко. Российские военные базы могут быть размещены (в Беларуси - ред.) только на момент так называемого военного обострения. Таких предпосылок пока нет, поэтому это элемент политического шантажа со стороны собственно Лукашенко. Это элемент военно-политического давления в первую очередь на политическое руководство Украины. Лукашенко пытается сохранить свою позицию в экономическом секторе Украины. Я напомню, до 6% горюче-смазочных материалов, в которых нуждаются ВСУ, поступает из Беларуси", - сказал он.

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Как рассказал Снегирев, несмотря на заявления о пророссийской настроенности Лукашенко, пока Россия в семь раз сократила подачу горюче-смазочных материалов, в частности нефти, на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Это, по его словам, ярко свидетельствует о том, что тезисы о пророссийскости режима Лукашенко не выдерживают критики.

"Более того, за последние полгода Лукашенко предприняты шаги по диверсификации поставок нефти непосредственно на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси. Речь идет о прямых переговорах с Азербайджаном и, в частности, о двух танкерах США, которые для нужд Беларуси разгрузились в Клайпеде. Не стоит создавать своими руками образ врага в непосредственной близости от наших границ, толкая его в так называемые "братские объятия" России. Все заявления о возможности размещения российских баз в Беларуси являются элементом политического шантажа Лукашенко. Сам он никогда на это не пойдет", - отметил эксперт.

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Ранее Александр Лукашенко на пресс-конференции заявил, что размещать новые российские военные базы на территории Беларуси нецелесообразно.

"Никогда Россия сюда не передвинет, тем более ядерные боеголовки. Они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", – сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что в случае необходимости вооруженные силы России будут здесь, поскольку "Беларусь для России – не чужая земля", пишет Mk.ru.

Ранее Лукашенко заявлял, что армия РФ может разместить в Беларуси все виды вооружений.

"Если нужно будет для безопасности союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы... Если будет мало, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", - цитирует его слова БЕЛТА.