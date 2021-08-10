"ХАРД с Влащенко": гость студии - Игорь Смешко
Главные темы эфира - визит Меркель в Киев и дело Чауса
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - бывшим главой СБУ Игорем Смешко - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Меркель прилетит в Киев: о чем они будут разговаривать с Зеленским?
- «Красные линии» между Украиной и Беларусью: что беспокоит Лукашенко?
- Экс-судья Чаус - подозреваемый или потерпевший?
Включение: Юрий Михальчишин.
Смотрите 10 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".