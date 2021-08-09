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Лукашенко заявил о разрыве отношений с Украиной - Илларионов Граница Украины на севере уже не является границей с нейтральным государством, отметил экс-советник Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа подтвердил готовность выполнять поручения президента России Владимира Путина и заявил о разрыве отношений с Украиной.

Об этом заявила в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Это сигнал всем (заявления Лукашенко об Украине – ред.). Это сигнал Путину, что он выполнял и будет выполнять его поручения, какими бы они ни были. Это первое. Второе – по сути дела, это заявление является заявлением о разрыве отношений с Украиной. Фактически отношения могут продолжаться, но то, что он сказал в адрес Украины и украинского президента, делает невозможными какие-либо контакты на уровне первых лиц", - отметил экс-советник Путина.

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По его мнению, восстановление отношений возможно только в случае, если официальный Минск принесет извинения, а президент Украины их примет.

"Он включился в ту игру, которую Путин начал своей так называемой статьей, которая является ультиматумом Украине и одновременно сигналом пятой колонне в означенный день и час, как он там говорит "миллионы украинцев должны встать, взять оружие и решить вопрос с этой властью". Путин это четырежды повторил как в самом тексте, так и в последующих комментариях. Затем последовал вот этот опрос общественного мнения в Украине (относительно "единого народа" Украины и РФ – ред.), понятно, что вопрос там был сманипулирован. Но у меня сложилось впечатление, что предварительный опрос общественного мнения в Украине был проведен до того, и Путин знал приблизительно результаты того, как украинцы могут отреагировать на вопрос о едином народе. Получилась разыгранная сценка – в начале Путин пишет статью, а потом опросы показывают, что якобы его тезисы поддерживаются большим количеством граждан", - заявил Илларионов.

Как отметил экс-советник Путина, теперь "на очередном этапе этого спектакля подключается новый актер из Минска".

"Если кто-то еще в Украине в предшествующие годы мог полагать, что сосед с севера является как минимум нейтральным, эти заявления говорят о том, что сосед с севера не является нейтральным, и надо понимать, что граница на севере уже сегодня не является границей нейтрального государства", - подчеркнул он.

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Напомним, что Александр Лукашенко на пресс-конференции обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси. Он выразил уверенность, что оружие на территорию Беларуси "попадает в основном из Украины".

"Я как с сыном с ним разговаривал: "Володя, надо это, надо то". Он все это воспринимал, что с ним случилось? Ладно, ты побежал за Западом, ты их поддержал. Ты плюнул на всё. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?", - заявил Лукашенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Также самопровозглашенный президент заявил, что не причастен к гибели в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным. "Всех же не перевешаешь, это глупость. Зачем в Украине раздувать это все?" - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что мог бы вмсте с президентом РФ Владимиром Путиным поставить Украину "на колени".