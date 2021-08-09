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Встреча Зеленского и Байдена: дипломат назвал три приоритета Валерий Чалый рассказал, что нужно делать Украине со стратегическим партнерством с США

Украине необходимо усиление стратегического партнерства с США, заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" дипломат Валерий Чалый.

"Визит Владимира Зеленского в США — это одно из крупнейших событий этого года. Мы ожидаем, что это будет использовано для конкретных достижений по усилению стратегического партнерства Украины и США. Я не согласен с министром иностранных дел, что нам нужно поднять на новый уровень, у нас стратегическое партнерство в 2014 году в связи с агрессией России уже было поднято на новый уровень. Свидетельством этому является увеличение помощи, более 700 млн долларов, летальное оружие. Тут речь идет об усилении на сегодняшнем этапе. Я бы выстроил иерархию таким образом: безопасность, политика и дипломатия, экономика и энергетика", — сказал он.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о результатах совместной с главой Офиса президента Андреем Ермаком поездки в США для подготовки визита Владимира Зеленского в Вашингтон. По его словам, будут обсуждаться три блока вопросов.

"Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики", — рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 30 августа.