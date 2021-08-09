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Меркель едет в Украину не для того, чтобы понравиться украинцам — дипломат Эксперт назвал приезд канцлера Германии "пустым жестом"

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Украину 22 августа. О целях этого визита высказался в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-директор украинской службы "Радио Свобода", дипломат Богдан Нагайло.

"Немецкая внешняя политика базируется на двузначности, то, что Меркель прилетит (22 августа – ред.) – это сюрприз, и это как-то не очень коррелирует с тем, что 23 августа состоится Крымская платформа, и имело бы больше значения, если бы она прилетела 24-го. С одной стороны - это красивый жест, но с другой – пустой жест, учитывая поведение Берлина в последние недели", — сказал он.

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Нагайло напомнил о последних действиях Германии в отношении Украины.

"Это была такая поверхностная политика в отношении Украины, вспомним и договоренности с Вашингтоном о "Северном потоке – 2" через голову Украины. Нас всех как-то удивило, что Меркель вернулась к формуле Штайнмайера, мы все надеялись, что все об этом забыли. Отказ продавать оружие Украине, и длительная оппозиция по членству Украины в НАТО, — все это продолжается. Думаю, она едет не для того, чтобы понравиться украинцам, а для того, чтобы застраховать себя перед визитом Зеленского в Вашингтон. Bloomberg несколько дней назад обнародовал информацию от высокопоставленных берлинских дипломатов, что якобы они перехитрили Вашингтон, что Берлин не имеет намерения останавливать давление Москвы на Украину через "Северный поток – 2", а Байден поверил, что немцы держат слово", — сказал он.

Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, сообщил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

Ангела Меркель уходит в отставку после выборов в немецкий Бундестаг, которые состоятся 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Тем временем США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток 2" в обход Украины, по прогнозам, он будет готов к вводу в эксплуатацию в конце августа — начале сентября.